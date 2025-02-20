Житель Тарту призывает сограждан быть более заботливыми и обращать внимание на людей, которые нуждаются в помощи. Он поделился историей, как в прошлую субботу заметил на автобусной остановке упавшую женщину, у которой, несмотря на сильный мороз, даже не было перчаток.
Десятки машин проехали мимо упавшей на улице жительницы Эстонии – один водитель ринулся ей на помощь
В прошлую субботу после обеда житель Тарту, когда ехал из Марьямыйза в центр города, заметил, что на автобусной остановке упала пожилая женщина. Он не увидел рядом людей, готовых помочь, поэтому остановил машину и сам побежал к ней. Жителя Тарту поразило, что никто, кроме него, не подошел к женщине.
«Суббота, 15.02.2025, 14:50. Я ехал из Маарьямыйза в центр, повернул с улицы Пуусепа на Рийа маантеэ. Сразу после этого заметил, что на автобусной остановке Кааре упала пожилая женщина. В течение нескольких секунд я решил свернуть на пешеходно-велосипедную дорожку на следующем перекрестке, остановиться и помочь ей», - пишет мужчина в Facebook-группе Märgatud: Tartus.
«Сразу заметил, что она была очень пьяна. Руки ледяные, без перчаток, на улице минус шесть градусов, лицо исцарапано снегом. Было очевидно, что она уже несколько раз падала. Я попытался помочь ей встать, но она совсем не держалась на ногах. Посадил ее на скамейку. Позвонил в Центр тревоги и ждал, пока приедет полиция и займется ей», - рассказывает он.
«Рийа маантеэ - очень загруженная дорога, в том числе в это субботнее утро. Десятки машин проехали мимо женщины до меня, не остановившись и не оказав ей помощи. Давайте замечать тех, кто нуждается в помощи! - призывает автор поста. - Я просто хочу, чтобы мы заботились друг о друге и помогали тем, кому это необходимо. В следующий раз на месте этой женщины можешь оказаться ты или я сам».
«Моя мать упала, а люди просто смотрели»
В комментариях один житель Тарту рассказал, что несколько лет назад его мать упала с электросамоката так неудачно, что все ее лицо, одежда и рюкзак были в крови. Мать комментатора сломала тогда нос, а люди лишь смотрели и никто даже не подошел, чтобы помочь ей, хотя она была абсолютно трезвой.
«Иногда человека настигает внезапный приступ или ухудшение здоровья. А люди просто проходят мимо…» - подтверждает другой житель Тарту.
«Неважно, пьян человек или трезв, пройти мимо - это очень некрасиво. Низкий поклон тому, кто помог. Мы все можем оказаться в подобной ситуации, а предложить помощь ничего не стоит. Берегите друг друга!» - пишет еще один пользователь.
«Не всегда человек, который выглядит пьяным, на самом деле находится в состоянии алкогольного опьянения. Он может быть диабетиком. Человек с критически низким уровнем сахара в крови может казаться нетрезвым, но на самом деле находится в опасном для жизни состоянии. А запах ацетона изо рта вовсе не означает, что он токсикоман - это может быть признаком гипогликемии», - обращает внимание другой комментатор на возможные проблемы со здоровьем у нуждающегося в помощи.
«Многие говорят: "Ах, он пьян, я не буду такому помогать!" Я не раз помогал нетрезвым людям - усадить их, проводить домой. Летом, к счастью, нет опасности, что человек замерзнет, но зимой оставить нуждающегося где-то лежать - это действительно некрасиво. Молодец, что заметил и помог!»