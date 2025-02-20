Десятки машин проехали мимо упавшей на улице жительницы Эстонии – один водитель ринулся ей на помощь

«Моя мать упала, а люди просто смотрели»

В комментариях один житель Тарту рассказал, что несколько лет назад его мать упала с электросамоката так неудачно, что все ее лицо, одежда и рюкзак были в крови. Мать комментатора сломала тогда нос, а люди лишь смотрели и никто даже не подошел, чтобы помочь ей, хотя она была абсолютно трезвой.

«Иногда человека настигает внезапный приступ или ухудшение здоровья. А люди просто проходят мимо…» - подтверждает другой житель Тарту. ​

«Неважно, пьян человек или трезв, пройти мимо - это очень некрасиво. Низкий поклон тому, кто помог. Мы все можем оказаться в подобной ситуации, а предложить помощь ничего не стоит. Берегите друг друга!» - пишет еще один пользователь.

«Не всегда человек, который выглядит пьяным, на самом деле находится в состоянии алкогольного опьянения. Он может быть диабетиком. Человек с критически низким уровнем сахара в крови может казаться нетрезвым, но на самом деле находится в опасном для жизни состоянии. А запах ацетона изо рта вовсе не означает, что он токсикоман - это может быть признаком гипогликемии», - обращает внимание другой комментатор на возможные проблемы со здоровьем у нуждающегося в помощи.

«Многие говорят: "Ах, он пьян, я не буду такому помогать!" Я не раз помогал нетрезвым людям - усадить их, проводить домой. Летом, к счастью, нет опасности, что человек замерзнет, но зимой оставить нуждающегося где-то лежать - это действительно некрасиво. Молодец, что заметил и помог!»