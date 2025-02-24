Именно поэтому точный диагноз рака короля Карла не был раскрыт

Здоровье короля Великобритании Карла III уже несколько лет остается темой для обсуждений. Ранее монарха неоднократно замечали на снимках с опухшими пальцами, а в 2024 году у него диагностировали рак. Лечение продолжается, но почему точная информация о его заболевании до сих пор не раскрыта?