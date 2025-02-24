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Именно поэтому точный диагноз рака короля Карла не был раскрыт

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Фото статьи
Фото: REUTERS / Phil Noble / SCANPIX

Здоровье короля Великобритании Карла III уже несколько лет остается темой для обсуждений. Ранее монарха неоднократно замечали на снимках с опухшими пальцами, а в 2024 году у него диагностировали рак. Лечение продолжается, но почему точная информация о его заболевании до сих пор не раскрыта?

У 76-летнего короля диагностировали рак в феврале 2024 года. По заявлению Букингемского дворца, лечение продолжается и дает хорошие результаты. Здоровье монарха улучшается. Тем не менее, дворец до сих пор не раскрыл, каким именно видом рака болен Карл.

Один из источников во дворце рассказал газете The Times, почему король предпочел держать свой диагноз и детали лечения в тайне: «Это осознанный выбор, чтобы подчеркнуть важность лечения рака и донести этот посыл до как можно большего числа людей, страдающих этим тяжелым заболеванием. Если бы был раскрыт точный диагноз короля, внимание сосредоточилось бы исключительно на этом конкретном виде рака».

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