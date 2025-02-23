Кофеманы в шоке: можно ли подогревать напиток в микроволновке

Подогревать кофе в микроволновке можно, но делать это надо правильно. Чтобы напиток не потерял свой насыщенный аромат и вкус, нужно соблюдать несколько простых правил.

В частности, выбирайте для подогрева кофе в микроволновке стеклянную или керамическую посуду. Избегайте пластиковых и металлических сосудов.

Не подогревайте кофе в микроволновке дольше 30 секунд за один раз. Лучше подогревать ее с интервалами, перемешивая между каждым нагревом, чтобы обеспечить равномерное прогревание. Также это поможет не допустить закипания кофе во время подогрева.