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Кофеманы в шоке: можно ли подогревать напиток в микроволновке

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Такое случалось даже с самым требовательным кофеманом: забегался, а напиток в чашке остыл. Если вы не хотите пить кофе холодным, узнайте, как правильно его разогреть в микроволновой печи.

Подогревать кофе в микроволновке можно, но делать это надо правильно. Чтобы напиток не потерял свой насыщенный аромат и вкус, нужно соблюдать несколько простых правил.

В частности, выбирайте для подогрева кофе в микроволновке стеклянную или керамическую посуду. Избегайте пластиковых и металлических сосудов.

Не подогревайте кофе в микроволновке дольше 30 секунд за один раз. Лучше подогревать ее с интервалами, перемешивая между каждым нагревом, чтобы обеспечить равномерное прогревание. Также это поможет не допустить закипания кофе во время подогрева.

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