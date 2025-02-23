Такое случалось даже с самым требовательным кофеманом: забегался, а напиток в чашке остыл. Если вы не хотите пить кофе холодным, узнайте, как правильно его разогреть в микроволновой печи.
Кофеманы в шоке: можно ли подогревать напиток в микроволновке
Подогревать кофе в микроволновке можно, но делать это надо правильно. Чтобы напиток не потерял свой насыщенный аромат и вкус, нужно соблюдать несколько простых правил.
В частности, выбирайте для подогрева кофе в микроволновке стеклянную или керамическую посуду. Избегайте пластиковых и металлических сосудов.
Не подогревайте кофе в микроволновке дольше 30 секунд за один раз. Лучше подогревать ее с интервалами, перемешивая между каждым нагревом, чтобы обеспечить равномерное прогревание. Также это поможет не допустить закипания кофе во время подогрева.