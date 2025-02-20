НЕОЖИДАННО! Голливудская звезда Аня Тейлор-Джой запела на литовском языке

В фильме Аня Тейлор-Джой играет литовскую снайпершу Драсу - имя героини символично и переводится с литовского языка как «отвага». Ее персонаж вместе с американским снайпером Ливаем (Майлз Теллер) охраняет противоположные стороны загадочного ущелья, откуда исходит неизвестная угроза. Несмотря на строгий запрет на общение, между героями зарождается романтическая связь. Сама актриса не имеет литовских корней.

Героиня Ани Тейлор-Джой в картине поет традиционную литовскую песню ко дню рождения. Этот момент вызвал восторг в соцсетях. Кстати, она также говорит со своим отцом Эрикасом (Уильям Хьюстон), который тоже литовец. Этот эмоциональный диалог разворачивается якобы на кладбище в деревне Пярвалка, добавляя картине аутентичности и отсылки к литовской культуре. Кроме того, фильм включает литовские диалоги, что усиливает связь с местным контекстом, пишет «Волна/Литва».