«Непригодный для жизни»: назван самый шумный город в мире, в котором опасно находиться

В газете Mumbai Times отмечают, что индийский город Мумбаи непригоден для жизни, потому что во время пиковых часов движения в городе уровень децибел достигает 100. По словам, активистки движения против шума Сумаиры Абдулали, все, что превышает 80 дБА, является опасным.

В частности, во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что здоровый уровень шума не должен превышать 55 децибел днем и 40 ночью. Если превышать эти пороговые значения, то это может серьезно угрожать здоровью тех людей, которые находятся близко от источника шума.

«Когда речь идет о высоком уровне шумового загрязнения в Мумбаи, основными нарушителями являются строительство, фейерверки, сигналы транспорта и громкоговорители. Однако, как сообщает One India, правительство Мумбаи сейчас пытается ввести регулирование в отношении громкоговорителей. В четверг Высокий суд Бомбея приказал комиссару полиции принять немедленные меры по жалобам на шумовое загрязнение, вызванное религиозными сооружениями, согласно сообщению Hindustan Times», - подчеркивают в Express.

Еще одним шумным город является Каир, Египет. Шумовое загрязнение в этом мегаполисе достигло угрожающих уровней, вследствие чего у людей наблюдаются проблемы со слухом, раздражительность и даже смерти.

Согласно исследованию Египетского национального исследовательского центра, средний уровень шума составляет 90 дБ и никогда не опускается ниже 70 дБ.

«Это можно сравнить с проведением целого дня на заводе. Кроме шумового загрязнения, Каир имеет одни из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Индекс качества воздуха в Каире составляет 160, что отражает нездоровое состояние воздуха. Для сравнения, индекс качества воздуха, который считается нормальным и здоровым, составляет около 36», - добавляют в материале.