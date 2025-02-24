В животе новорожденного обнаружили нечто странное: в мире зафиксировано всего 200 таких случаев

32-летняя мать из Индии прошла сканирование на 35-й неделе беременности в рамках регулярного медицинского осмотра. Выяснилось, что у беременной плод в плоде - состояние настолько редкое, что встречается только в одном случае на 500 000 родов.​

По определению Международного общества ультразвука в акушерстве и гинекологии (ISUOG), плод в плоде - «чрезвычайно редкая аномалия монохориальных, диамниотических близнецов, при которой неправильно развитый плод находится в теле своего брата или сестры во время развития».

Считается, что во всем мире зафиксировано всего 200 таких случаев с момента начала медицинской документации.

Женщина сделала сканирование 1 февраля и впоследствии родила мальчика. Через несколько дней ребенку сделали операцию по удалению зародышей из живота в больнице в районе Амравати, штат Махараштра, Индия. Оперировал мальчика доктор Уша Гаджбхие, который впоследствии подтвердил, что находившиеся у него внутри зародыши оказались близнецами, у которых были развиты руки и ноги. Плоды были успешно удалены, и с тех пор и мать, и сын поправляются.

Беседуя с журналистами после операции, доктор Агарвал рассказал о редкости этой ситуации.

«Мне повезло и я был достаточно бдительным, чтобы заметить что-то очень необычное с этим ребенком - абсолютно растущий нормальный плод с несколькими костями и структурой, похожей на плод, в его животе, - вспомнил врач. - Мне сразу стало ясно, что это ненормально. Это был плод в плоде, один из самых редких случаев в мире. Мы обратились за вторым мнением, и Шрутти Торат подтвердила этот случай».

Одна из теорий того, что является причиной плода в плоде, - высокодифференцированная форма тератомы (аномальное скопление клеток - прим. ред.). Другая теория - это паразитические близнецы. В Кливлендской клинике объясняют, что это «тип сросшихся близнецов, когда один плод прекращает развиваться, но остается привязанным к своему близнецу».

«Другой близнец продолжает развиваться, но обычно рождается с конечностями, органами или другими тканевыми структурами своего паразитического близнеца, которые все еще прикреплены. Это очень редкое явление», - говорится на сайте.