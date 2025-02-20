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«Это было унизительно для нашей семьи!» Эстонская певица в нетрезвом состоянии провела похоронную церемонию жительницы Пярнумаа

Перевод: Влада Лаевалинд
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Tanel Padar Blues Band и Айри Аллвеэ на сцене усадьбы Кыльтсу.
Tanel Padar Blues Band и Айри Аллвеэ на сцене усадьбы Кыльтсу. Фото: Rene Jakobson

«Мы пошли на кладбище, чтобы попрощаться с нашей любимой мамой и бабушкой в спокойной обстановке. Но все превратилось в какой-то невообразимый фарс», - рассказывает Кая о том, как приглашенная на церемонию прощания певица Айри Аллвеэ появилась там в нетрезвом состоянии. Теперь музыкант признает, что это самый прискорбный случай в ее жизни. «Можно же было просто позвонить и честно сказать, что я слишком много выпила и не справлюсь... Почему я этого не сделала?» - спрашивает она себя.

Мать Каи родилась в 1941 году. На протяжении жизни она зарабатывала на хлеб работая трактористкой, а ее жизненный путь завершился в феврале этого года.

«Наша мама последние годы жила в доме престарелых в Хяэдемеэсте. Но скончалась в Пярну. До самого конца она оставалась в здравом уме и была полна сил», - вспоминает Кая.

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