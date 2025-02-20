«Это было унизительно для нашей семьи!» Эстонская певица в нетрезвом состоянии провела похоронную церемонию жительницы Пярнумаа

«Мы пошли на кладбище, чтобы попрощаться с нашей любимой мамой и бабушкой в спокойной обстановке. Но все превратилось в какой-то невообразимый фарс», - рассказывает Кая о том, как приглашенная на церемонию прощания певица Айри Аллвеэ появилась там в нетрезвом состоянии. Теперь музыкант признает, что это самый прискорбный случай в ее жизни. «Можно же было просто позвонить и честно сказать, что я слишком много выпила и не справлюсь... Почему я этого не сделала?» - спрашивает она себя.