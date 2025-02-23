СЕЙЧАС ИЛИ В 2040 ГОДУ Любители астрономии смогут наблюдать редкое явление

Астрономы называют такое явление планетарным выравниванием. Оно происходит, когда несколько планет Солнечной системы появляются по одну сторону от Солнца и с точки зрения наблюдателя на Земле выстраиваются почти в одну линию.

Чаще всего подобные парады планет состоят максимум из пяти планет, реже можно увидеть шесть планет, а выравнивание семи - очень редко. В следующий раз подобное событие можно будет увидеть в 2040 году.

Астрономы считают, что большинство планет будет настолько яркими, что их достаточно легко можно будет увидеть невооруженным глазом. Только для того, чтобы рассмотреть Уран и Нептун может понадобиться бинокль или телескоп, поскольку эти планеты слишком тусклые.

Наблюдать парад планет нужно сразу после заката Солнца, он будет продолжаться недолго, поскольку через короткое время Венера, Сатурн и Нептун опустятся за горизонт.

Самой яркой светящейся белым светом планетой будет Венера. Второй по яркости - Юпитер, который тоже будет излучать белый свет. На третьем месте будет Сатурн, имеющий бледно-желтый оттенок через кристаллы аммиака в ее верхних слоях атмосферы. Красно-оранжевым цветом на небе будет сиять Марс.

Венера и Сатурн будут казаться ближайшими друг к другу, а рядом с ними будет расположен Нептун, тогда как Юпитер, Марс и Уран можно будет увидеть дальше на востоке.

Во время планетарного выравнивания кажется, что все планеты расположены на линии, простирающейся с востока на юг, однако это просто оптическая иллюзия. Все планеты Солнечной системы имеют разные орбиты, а потому у них разная траектория движения вокруг Солнца.