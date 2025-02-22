Как выжить в авиакатастрофе: советы экспертов по безопасности

Авиационный аналитик Мэри Скиаво отмечает, что необходимо знать, где находятся аварийные выходы, а для этого - слушать инструктаж бортпроводников в начале полета. Стюардессы не только указывают на все выходы из самолета, но и объясняют, что делать в случае аварии, в частности, когда самолет падает в воду.

Джош Пельц, переживший знаменитую авиакатастрофу на реке Гудзон в 2009 году, рассказывал, что именно знание процедур безопасности помогло ему и другим выбраться из самолета после аварийной посадки на воду.

Вэнс Гильдерман, генеральный директор одной из крупнейших в мире компаний по безопасности полетов Afuzion Inc., в свою очередь предостерег от попыток схватить свои вещи перед тем, как выбраться из потерпевшего крушение самолета.

«​Пассажиры делают это каждый раз: они спешат и пытаются выйти из самолета, и будь то сумка или другие личные вещи, они пытаются их достать. Это задерживает людей и создает проблемы в салоне, которые вам не нужны. Это жизненно важно. Людям, очевидно, говорят оставить вещи позади, но потом первое, что они сделают, - это проигнорируют эту просьбу», - рассказывает он.

Гильдерман также призвал пассажиров не спешить и придерживаться определенной очередности в том, кто за кем покидает самолет. «Каждый, кто спешит, одновременно создает проблемы в проходах. Очередность и эффективное передвижение - это то, на что вы надеетесь в таком случае, но это случается не всегда», - сказал эксперт.

Он также назвал самое безопасное место в самолете. По его словам, оно находится над крылом, прямо возле запасной двери. Это объясняется тем, что пассажиры, ближайшие к аварийному выходу, первыми смогут выйти из салона в случае авиакатастрофы.

Эксперты также советуют пассажирам принять определенную позу - опустить голову вниз - в случае аварии. Так вы уменьшите риск травмы головы, и вас меньше будет бросать из стороны в сторону во время аварийной посадки.