Один мужчина рассказал, как влюбился в организатора своей свадьбы, из-за чего торжество пришлось отменить. Однако это шокирующее откровение лишь верхушка айсберга...
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Невеста впала в ступор, когда узнала, с кем ей изменял жених: он вел двойную жизнь!
Брак требует от обоих партнеров большого труда и усилий. Однако один жених настолько привязался к своему организатору свадьбы, что не смог сохранить верность невесте. В вихре свадебных приготовлений у жениха завязался тайный роман с человеком, которого он сам же и нанял.