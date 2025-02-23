Невеста впала в ступор, когда узнала, с кем ей изменял жених: он вел двойную жизнь!

Брак требует от обоих партнеров большого труда и усилий. Однако один жених настолько привязался к своему организатору свадьбы, что не смог сохранить верность невесте. В вихре свадебных приготовлений у жениха завязался тайный роман с человеком, которого он сам же и нанял.

В конце концов невеста почувствовала, что что-то не так, и когда узнала правду, разразился настоящий скандал. Еще большим шоком для нее стало то, что ее жених изменял ей с мужчиной. Жених признался: у него есть чувства к организатору свадьбы и осознал, что не был честен с самим собой. Он знал с самой первой встречи, что не должен жениться на своей невесте.