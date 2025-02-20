Вам наверняка знакомо это чувство, когда долго выбираешь идеальное место, возможно, даже доплачиваешь, чтобы сидеть у окна. Устраиваешься поудобнее, готовясь к поездке… И вдруг возникает какая-то проблема. Именно это произошло с одним пассажиром, который потребовал беременную женщину освободить его место.
Для подписчиков
«Действительно ли я мерзавец?!» Мужчина заставил беременную женщину уступить ему место
Мужчина поделился на Reddit своей историей о том, как его ждала пятичасовая поездка на поезде, ради чего он заранее забронировал себе место. Однако, зайдя в вагон, он обнаружил, что его кресло занято беременной женщиной и ее партнером. Он сказал ей, что специально выбрал это место, но, похоже, его никого слова не интересовали.