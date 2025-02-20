«Действительно ли я мерзавец?!» Мужчина заставил беременную женщину уступить ему место

Мужчина поделился на Reddit своей историей о том, как его ждала пятичасовая поездка на поезде, ради чего он заранее забронировал себе место. Однако, зайдя в вагон, он обнаружил, что его кресло занято беременной женщиной и ее партнером. Он сказал ей, что специально выбрал это место, но, похоже, его никого слова не интересовали.