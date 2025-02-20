Лидер группы «Би-2» раскрыл сумму, которую ежемесячно отправляет на помощь Украине

Недавно музыкант назвал сумму, которую уже направил ВСУ, чтобы бойцы могли еще быстрее уничтожать врага.

«Лева "Би-2" во время пранка Вована и Лексуса заявил, что ежемесячно направляет на помощь Украине 5 тысяч евро через фонд. Суммарно он уже перечислил более 100 тысяч евро. Кроме того, он признался, что если бы у него было больше денег, то купил бы партию снарядов РСЗО HIMARS для украинской армии», - пишут российские СМИ.

Также отмечается, что певец не променяет свой израильский паспорт и не планирует возвращаться в страну-агрессора ближайшие 10 лет.

Что известно о позиции группы «Би-2»

С начала полномасштабной войны музыканты выехали из России. Причиной своего отъезда они назвали «политические взгляды и проблемы с концертной деятельностью». Позже появилась информация, что группе «Би-2» хотят запретить въезд в Россию. Затем участники коллектива сменили свое гражданство и получили паспорта Молдовы, сообщает Unian.