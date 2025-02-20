ГАЛЕРЕЯ Шелк и сауна: эстонские звезды на эксклюзивной пижамной вечеринке посреди моря

Если знаменитые сауны в иглу-парке в Ноблесснере многим хорошо знакомы, но немногие знают о том, что здесь можно остановиться на ночлег прямо на воде. Чтобы ближе познакомить гостей с этим уникальным местом, прошла яркая пижамная вечеринка.

Улыбки гостей говорят сами за себя - загляните в фотогалерею и посмотри самые яркие кадры этого незабываемого вечера!

Домики в иглу-парке - это не просто стандартные гостиничные номера, а роскошные мини-дома, оснащенные всеми необходимыми удобствами для комфортного отдыха. Насладиться этим эксклюзивным опытом смогли многие эстонские звезды, среди которых Саския Алусалу, Женя Фокин, Неле-Лийс Вайксоо, Катри Теллер, Кайса Оя-Мехине и Алена Горбачкова.

Каждый гость смог подготовиться к вечеринке в эксклюзивных шелковых пижамах от Кармен Педару, после чего все отправились в специальный иглу-дом, который на один вечер превратился в pop-up ресторан и бьюти-студию.

Программа вечера включала йогу для лица, посещение сауны, изысканный ужин из трех блюд, а также душевное общение в приятной компании. Завершением идеального отдыха стал роскошный завтрак, который каждому гостю подали прямо в постель.