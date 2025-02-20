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СРАВНИТЕ ВИДЕО Допустимо ли это? Патентный эксперт прокомментировал клип Томми Кэша

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Фото статьи
Фото: Martin Pedaja / Kuvatõmmised Youtube'ist

Видео с выступления Томми Кэша сейчас недоступно на YouTube, но его поклонники могут пересматривать загруженный пару месяцев назад клип, чрезвычайно похожий на созданное Энди Уорхолом в 80-х произведение искусства. Допустимо ли такое подражание, или Томми Кэш попал в неприятности?

Уже несколько дней поклонники «Евровидения» обеспокоены тем, что субботняя запись выступления Томми Кэша на Eesti Laul исчезла.

На YouTube-канале ERR доступны финальные выступления всех участников Eesti Laul, кроме номера Кэша. К тому же, эстонская конкурсная песня отсутствует и на официальном YouTube-канале «Евровидения». Более того, аккаунт Eesti Laul на YouTube словно испарился, а Instagram-аккаунт Eesti Laul больше не подписан на триумфатора субботнего вечера!

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