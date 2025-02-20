Видео с выступления Томми Кэша сейчас недоступно на YouTube, но его поклонники могут пересматривать загруженный пару месяцев назад клип, чрезвычайно похожий на созданное Энди Уорхолом в 80-х произведение искусства. Допустимо ли такое подражание, или Томми Кэш попал в неприятности?
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СРАВНИТЕ ВИДЕО ⟩ Допустимо ли это? Патентный эксперт прокомментировал клип Томми Кэша
Уже несколько дней поклонники «Евровидения» обеспокоены тем, что субботняя запись выступления Томми Кэша на Eesti Laul исчезла.