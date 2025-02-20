СРАВНИТЕ ВИДЕО Допустимо ли это? Патентный эксперт прокомментировал клип Томми Кэша

Уже несколько дней поклонники «Евровидения» обеспокоены тем, что субботняя запись выступления Томми Кэша на Eesti Laul исчезла.

На YouTube-канале ERR доступны финальные выступления всех участников Eesti Laul, кроме номера Кэша. К тому же, эстонская конкурсная песня отсутствует и на официальном YouTube-канале «Евровидения». Более того, аккаунт Eesti Laul на YouTube словно испарился, а Instagram-аккаунт Eesti Laul больше не подписан на триумфатора субботнего вечера!