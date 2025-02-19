91-летнюю британскую актрису Джоан Коллинз и ее 60-летнего мужа Перси Гибсона заметили на свидании, когда они держались за руки, пишет Daily Mail.
ФОТО ⟩ 91-летнюю Джоан Коллинз заметили на свидании с младшим на 31 год мужем
Пару поймали папарацци в Западном Голливуде. Влюбленные наслаждались романтическим ужином в ресторане знаменитостей Craig's.
Звезда сериала «Династия» выглядела стильно, когда вышла в длинном белом шерстяном пальто, накинутом поверх белого вязаного джемпера и элегантных черных брюк. Коллинз сочетала его с черно-белым шарфом и дополнила образ темными солнцезащитными очками и золотыми украшениями. Тем временем Перси Гибсон помог своей жене выйти из ресторана. Продюсер был в черном блейзере поверх белой рубашки на пуговицах и в бежевых брюках.
Joan Collins, 91, looks effortlessly glamorous as she leaves dinner date holding hands with husband Percy Gibson, 60, in West Hollywood https://t.co/vAQdHO7dsu— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 19, 2025
Перси Гибсон, который на 31 год моложе актрисы, является пятым мужем Джоан Коллинз. Пара поженилась в феврале 2002 года. Избранник британской звезды экрана родом из Перу и стал голливудским продюсером, известным прежде всего тем, что создал проект «Кто хочет стать миллионером».
Коллинз ранее была замужем за Максвеллом Ридом, Энтони Ньюли, Роном Кассом и Питером Холмом.