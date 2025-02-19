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ФОТО 91-летнюю Джоан Коллинз заметили на свидании с младшим на 31 год мужем

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Джоан Коллинз.
Джоан Коллинз. Фото: MIKE BLAKE

91-летнюю британскую актрису Джоан Коллинз и ее 60-летнего мужа Перси Гибсона заметили на свидании, когда они держались за руки, пишет Daily Mail.

Пару поймали папарацци в Западном Голливуде. Влюбленные наслаждались романтическим ужином в ресторане знаменитостей Craig's. 

Звезда сериала «Династия» выглядела стильно, когда вышла в длинном белом шерстяном пальто, накинутом поверх белого вязаного джемпера и элегантных черных брюк. Коллинз сочетала его с черно-белым шарфом и дополнила образ темными солнцезащитными очками и золотыми украшениями. Тем временем Перси Гибсон помог своей жене выйти из ресторана. Продюсер был в черном блейзере поверх белой рубашки на пуговицах и в бежевых брюках.

Перси Гибсон, который на 31 год моложе актрисы, является пятым мужем Джоан Коллинз. Пара поженилась в феврале 2002 года. Избранник британской звезды экрана родом из Перу и стал голливудским продюсером, известным прежде всего тем, что создал проект «Кто хочет стать миллионером».

Коллинз ранее была замужем за Максвеллом Ридом, Энтони Ньюли, Роном Кассом и Питером Холмом.

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