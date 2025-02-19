ФОТО 91-летнюю Джоан Коллинз заметили на свидании с младшим на 31 год мужем

Звезда сериала «Династия» выглядела стильно, когда вышла в длинном белом шерстяном пальто, накинутом поверх белого вязаного джемпера и элегантных черных брюк. Коллинз сочетала его с черно-белым шарфом и дополнила образ темными солнцезащитными очками и золотыми украшениями. Тем временем Перси Гибсон помог своей жене выйти из ресторана. Продюсер был в черном блейзере поверх белой рубашки на пуговицах и в бежевых брюках.