20-летняя сожительница Максима, который убил мужчину на трамвайной остановке в центре Таллинна, рассказала в зале суда о событиях того рокового вечера. По ее словам, в тот день пара планировала посидеть в ресторане, но что-то пошло не так.
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Девушка Максима, убившего мужчину на трамвайной остановке в центре Таллинна: «На моих тапочках были пятна крови»
В понедельник в зале Харьюского уездного суда начали рассматривать дело о ножевом ранении, произошедшем 12 июля прошлого года на трамвайной остановке на бульваре Мере в центре Таллинна.