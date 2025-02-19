Девушка Максима, убившего мужчину на трамвайной остановке в центре Таллинна: «На моих тапочках были пятна крови»

В понедельник в зале Харьюского уездного суда начали рассматривать дело о ножевом ранении, произошедшем 12 июля прошлого года на трамвайной остановке на бульваре Мере в центре Таллинна.

На записях с городских камер видно, как Максим вместе с подругой и малолетним ребенком выходит из хостела на Тарту маантеэ в тот вечер. Они направлялись в сторону Старого города и с собой у них была большая колонка.