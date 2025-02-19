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ВИДЕО С МЕСТА Водителя BMW, который врезался в трамвай, сняли с дерева (1)

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В среду после обеда на Пярну маантеэ в Таллинне произошла авария: столкнулись легковой автомобиль и трамвай. После ДТП водитель автомобиля скрылся с места происшествия, забравшись сначала на крышу магазина Kalev, а затем на дерево.

На месте происшествия находятся как полицейские, так и спасатели. «Когда мы приехали, трамвай стоял, а автомобиль - в хлам. Как произошла авария, я не видел. Но здесь, рядом с полицейским участком, тоже много спасательных машин», - говорит очевидец.

Оперативный руководитель отдела полиции Ида-Харью Теэле Юксаэг прокомментировала ДТП, произошедшее сегодня около 16:30 на Пярну маантеэ в Таллинне.

Комментарии (1)
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