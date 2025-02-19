В среду после обеда на Пярну маантеэ в Таллинне произошла авария: столкнулись легковой автомобиль и трамвай. После ДТП водитель автомобиля скрылся с места происшествия, забравшись сначала на крышу магазина Kalev, а затем на дерево.
Для подписчиков
ВИДЕО С МЕСТА ⟩ Водителя BMW, который врезался в трамвай, сняли с дерева (1)
На месте происшествия находятся как полицейские, так и спасатели. «Когда мы приехали, трамвай стоял, а автомобиль - в хлам. Как произошла авария, я не видел. Но здесь, рядом с полицейским участком, тоже много спасательных машин», - говорит очевидец.