На месте происшествия находятся как полицейские, так и спасатели. «Когда мы приехали, трамвай стоял, а автомобиль - в хлам. Как произошла авария, я не видел. Но здесь, рядом с полицейским участком, тоже много спасательных машин», - говорит очевидец.