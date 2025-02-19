Строитель Марко Атсо, которого наняла Сильвия Ильвес, о виолончелистке: «Она гнилая!»

Марко Атсо известен как барабанщик групп Metsatöll и Must Hunt. Однако недавно он прославился еще и тем, что помогал виолончелистке Сильвии Ильвес ремонтировать ее новый дом и поссорился с ней из-за денег. По словам Ильвес, Атсо просил у нее огромные суммы, но качество его работы оставляло желать лучшего.