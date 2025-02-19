Оказалось, что строитель и бывший барабанщик группы Metsatöll Марко Атсо весь в долгах. Сегодня должно было состояться судебное заседание, на котором музыкант должен был рассказать о своем финансовом положении, но слушание вновь перенесли. Кстати, именно Марко Атсо был тем человеком, которому виолончелистка Сильвия Ильвес изначально доверила ремонт в своем дома, но вскоре в строителе разочаровалась.
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Строитель Марко Атсо, которого наняла Сильвия Ильвес, о виолончелистке: «Она гнилая!»
Марко Атсо известен как барабанщик групп Metsatöll и Must Hunt. Однако недавно он прославился еще и тем, что помогал виолончелистке Сильвии Ильвес ремонтировать ее новый дом и поссорился с ней из-за денег. По словам Ильвес, Атсо просил у нее огромные суммы, но качество его работы оставляло желать лучшего.