Элтон Джон в Балтии: выступления легендарного певца воссоздадут в трибьют-шоу

Шоу Ultimate Elton и The Rocket Band в Латвии пройдут 9 января 2026 года в Даугавпилсском дворце культуры, 30 января 2026 года в Риге во Дворце VEF и 1 февраля 2026 года в лиепайском зале Lielais Dzintars. Билеты доступны в bilesuserviss.lv.

Ultimate Elton и The Rocket Band – один из самых известных трибьют-коллективов Великобритании, трижды удостоенный престижной премии National Tribute Awards. Фронтмен группы, Пол Бэкон, поражает невероятным сходством с сэром Элтоном Джоном – как внешним обликом, так и вокалом.

Шоу воссоздает культовые живые выступления артиста, включая его неподражаемые сценические образы и костюмы. В шоу можно увидеть оригинальные костюмы Элтона, приобретенные на его знаменитых аукционах Out the Closet.

С тем, что коллектив создает действительно захватывающие и профессиональные представления, согласны люди, которые лично знают сэра Элтона Джона.

«Я был на первых репетициях Элтона с Найджелом и Ди перед его дебютными концертами в 70-х, – рассказывает музыкальный продюсер Стюарт Эппс. – В этой группе есть та же необузданная энергия того легендарного состава».

Такого же мнения придерживается звукорежиссер Элтона Джона Клайв Фрэнкс: «Он идеально передает образ, а группа – просто огонь».