В 2023 году культовый британский певец Элтон Джон провел свой прощальный гастрольный тур, а в 2024 году мир облетели новости, что у легендарного артиста начались серьезные проблемы со зрением. Но благодаря трибьют-шоу мирового уровня Ultimate Elton и The Rocket Band у поклонников будет возможность вновь насладиться творчеством культового музыканта.
Элтон Джон в Балтии: выступления легендарного певца воссоздадут в трибьют-шоу
Шоу Ultimate Elton и The Rocket Band в Латвии пройдут 9 января 2026 года в Даугавпилсском дворце культуры, 30 января 2026 года в Риге во Дворце VEF и 1 февраля 2026 года в лиепайском зале Lielais Dzintars. Билеты доступны в bilesuserviss.lv.
Ultimate Elton и The Rocket Band – один из самых известных трибьют-коллективов Великобритании, трижды удостоенный престижной премии National Tribute Awards. Фронтмен группы, Пол Бэкон, поражает невероятным сходством с сэром Элтоном Джоном – как внешним обликом, так и вокалом.
Шоу воссоздает культовые живые выступления артиста, включая его неподражаемые сценические образы и костюмы. В шоу можно увидеть оригинальные костюмы Элтона, приобретенные на его знаменитых аукционах Out the Closet.
С тем, что коллектив создает действительно захватывающие и профессиональные представления, согласны люди, которые лично знают сэра Элтона Джона.
«Я был на первых репетициях Элтона с Найджелом и Ди перед его дебютными концертами в 70-х, – рассказывает музыкальный продюсер Стюарт Эппс. – В этой группе есть та же необузданная энергия того легендарного состава».
Такого же мнения придерживается звукорежиссер Элтона Джона Клайв Фрэнкс: «Он идеально передает образ, а группа – просто огонь».
Как отмечают сами Ultimate Elton и The Rocket Band, главная сложность для них – не что сыграть на сцене, а что из великого репертуара оставить за рамками концерта. Во время выступления прозвучат величайшие хиты, среди которых Candle in the Wind, Don’t Let The Sun Go Down On Me, I’m Still Standing, The Bitch is Back, Saturday Night’s Alright For Fighting и многие другие.
Карьера Элтона Джона охватывает более пяти десятилетий, за которые он выпустил больше 30 альбомов, продал более 300 миллионов пластинок, что сделало его одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей.
Среди многочисленных наград Джона - премия «Эмми», пять премий «Грэмми», две премии «Оскар« и премия «Тони». Он также является обладателем двух премий «Золотой глобус», пяти премий Brit, премии «Легенды Диснея» и премии Центра Кеннеди. В 2004 году Элтон Джон занял 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. В 2013 году журнал Billboard назвал его самым успешным сольным артистом в списке лучших исполнителей всех времен Billboard Hot 100 и третьим в целом после The Beatles и Мадонны.
Он был введен в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году и в Зал славы авторов песен в 1992 году, а также является членом Британской академии композиторов и авторов. Помимо этого, музыкант получил звание командора ордена Британской империи и титул рыцаря-бакалавра, что дало ему право добавлять приставку "сэр" к своему имени.