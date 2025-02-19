Власти испанского города заподозрили Меган Маркл в плагиате

Власти небольшого городка Порререс на испанской Майорке ассматривают возможность судебного иска против герцогини Сассекской. Причиной стало то, что она скопировала их герб для логотипа ее обновленного люксового бренда As Ever, сообщает местное издание Ara Balears.

Логотип марки Меган Маркл и герб Порререса очень похожи: на каждом изображена пальма с двумя птицами, парящими по обе стороны от нее. В то время как герб города залит цветами - оранжевый и зеленый для дерева и песка, черный для птиц на белом фоне. В логотипе Меган используются только темно-серый и белый цвета.

Мэр Франциска Мора заявила журналистам, что сходство «сюрреалистично», и что власти сейчас решают, подавать ли судебные иски против жены принца Гарри: «Я не знаю, посещала ли она какие-то агротуристические объекты и видела ли герб, потому что фотография на ее веб-сайте сделана на Майорке».

Она сказала, что деревня теперь «ощущает себя интернациональной», и надеется, что это, по крайней мере, принесет ей некоторое признание.

«Я надеюсь, что многие люди во всем мире узнают, что на Майорке есть город, расположенный в глубине страны, с таким гербом», - добавила Мора.

Она подчеркнула, что не хочет, чтобы герб «был извращен», потому что он принадлежит исключительно Поррересу.