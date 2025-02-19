Темнокожая актриса сыграет Иисуса Христа в культовом мюзикле

По данным Variety, премьера постановки состоится в начале августа в Лос-Анджелесе. Режиссерами выступят Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс, создатели оригинальной рок-оперы, поставленной на Бродвее в 1970-х. Эриво уже играла в других версиях постановки роль Марии Магдалины.

В своем Instagram Синтия прокомментировала свое участие в спектакле: «Немного занята этим летом. Жду не дождусь». Однако после этого подписчики в комментариях возмутились таким выбором на роль.

По их мнению, Иисуса не должна играть темнокожая бисексуальная женщина: «Они выбрали полную противоположность образа Иисуса», «Это непростительно», «Как будто какая-то насмешка», «Ничего другого и не ожидала от Голливуда».

В сети часто критикуют выбор темнокожих актеров на роли. Например, недавно хейт обрушился на 34-летнего актера Паапу Эссьеду, который, по слухам, сыграет Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере.

Одна из наиболее громких работ Эриво - роль в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада», за которую она получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Также Синтия пишет и поет свои песни, на Spotify у нее около 9,5 миллионов слушателей за месяц.