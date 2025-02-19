Что-то странное творится в Instagram и YouTube. На канале Эстонского национального телерадиовещания (ERR) опубликованы видео с выступлениями всех финалистов Eesti Laul, кроме Томми Кэша. Песни Espresso macchiato нет также на официальном канале Евровидения, а в Instgram-аккаунте Eesti Laul Томми Кэша удалили из подписок.
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Фанаты Евровидения в недоумении: куда делись видео с выступлением Томми Кэша на эстонском нацотборе?
В минувшую субботу в Unibet Arena прошел грандиозный финал Eesti Laul, победителем которого стал Томми Кэш, выступивший с песней Espresso Macchiato.