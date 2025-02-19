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Фанаты Евровидения в недоумении: куда делись видео с выступлением Томми Кэша на эстонском нацотборе?

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Видео с выступления Томми Кэша на эстонском нацотборе нет ни на официальном аккаунте Эстонского национального телерадиовещания, ни на аккаунте самого Евровидения в YouTube. Фанаты предполагают, что за этим стоит сам Томми.
Видео с выступления Томми Кэша на эстонском нацотборе нет ни на официальном аккаунте Эстонского национального телерадиовещания, ни на аккаунте самого Евровидения в YouTube. Фанаты предполагают, что за этим стоит сам Томми. Фото: Martin Pedaja / kuvatõmmised Xist / Youtube

Что-то странное творится в Instagram и YouTube. На канале Эстонского национального телерадиовещания (ERR) опубликованы видео с выступлениями всех финалистов Eesti Laul, кроме Томми Кэша. Песни Espresso macchiato нет также на официальном канале Евровидения, а в Instgram-аккаунте Eesti Laul Томми Кэша удалили из подписок.

В минувшую субботу в Unibet Arena прошел грандиозный финал Eesti Laul, победителем которого стал Томми Кэш, выступивший с песней Espresso Macchiato.

«Я играл в это годами, знаю правила. Я говорю об игре в TikTok, Instagram и YouTube. И это становится очень захватывающим», - сказал Томми Кэш в субботу на пресс-конференции после того, как он был объявлен победителем Eesti Laul.

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