«Неужели они вечные?» Житель Таллинна удивлен отсутствием важной информации на товаре

Иван купил молочные колбаски в одном из столичных магазинов Lidl. Дома он открыл упаковку и приготовил несколько штук. Только после этого Иван заметил кое-что необычное: на упаковке отсутствовал срок годности товара.

«Обычно я смотрю на дату срока годности, указанную на продуктах, но в этот раз, видимо, торопился и не обратил внимание. После приготовления нескольких штук все же решил посмотреть, когда истекает срок хранения, а его нет!» - рассказывает Иван.

В отведенном на упаковке месте отсутствует указание срока годности. Фото: Фото читателя.

Он не понимает, как такое может произойти, ведь даже если ошибка произошла на производстве, в магазине должны ежедневно проходить проверки сроков годности.

«Неужели эти сосиски вечные?» - иронически спрашивает Иван.

Пресс-секретарь Lidl Катрин Сеппель подтвердила, что на данный момент партия снята с продажи.

«На упаковке все-таки указана дата "употребить до", но так как она плохо видна, мы решили снять эту партию с продажи», - объясняет она.

Оказалось, что срок годности все-таки указан на упаковке, но найти его не так легко. Фото: Lidl

За правильность маркировки, по словам Сеппель, отвечает производитель, который поставляет товар.

«Ни один клиент к нам не обращался, но в случае жалоб товар можно вернуть в магазин и получить возврат средств», - добавила пресс-секретарь Lidl.