В прошлую субботу, 15 февраля, в столичном клубе MJClub прошел концерт украинского рэпера Потапа. Смотрите яркую галерею, чтобы узнать, кто пришел на мероприятие!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что рэпер Потап устроил в столичном ночном клубе
В дуэте с Настей Каменских он подарил слушателям такие хиты, как «На районе», «Чумачечая весна» и «Не пара». Эти песни стали гимнами вечеринок и влюбленных сердец.
Сольные работы Потапа также не оставляют равнодушными. Каждая его композиция - это история, рассказанная с юмором, ироничностью и теплотой, что делает его музыку по-настоящему народной.