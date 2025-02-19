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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, что рэпер Потап устроил в столичном ночном клубе

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В прошлую субботу, 15 февраля, в столичном клубе MJClub прошел концерт украинского рэпера Потапа. Смотрите яркую галерею, чтобы узнать, кто пришел на мероприятие!

В дуэте с Настей Каменских он подарил слушателям такие хиты, как «На районе», «Чумачечая весна» и «Не пара». Эти песни стали гимнами вечеринок и влюбленных сердец.

Сольные работы Потапа также не оставляют равнодушными. Каждая его композиция - это история, рассказанная с юмором, ироничностью и теплотой, что делает его музыку по-настоящему народной.

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