ГАЛЕРЕЯ Смотрите, что рэпер Потап устроил в столичном ночном клубе

В дуэте с Настей Каменских он подарил слушателям такие хиты, как «На районе», «Чумачечая весна» и «Не пара». Эти песни стали гимнами вечеринок и влюбленных сердец.

Сольные работы Потапа также не оставляют равнодушными. Каждая его композиция - это история, рассказанная с юмором, ироничностью и теплотой, что делает его музыку по-настоящему народной.