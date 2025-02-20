ГАЛЕРЕЯ К нам спешит весна! Юные модели в Таллинне показали, как одеваться весело и стильно

В субботу, 15 февраля, эстонские дизайнеры и руководители бутиков представили тренды и новинки этой весны, а юные модели почувствовали себя настоящими звездами подиума.

Пока зал наполнялся гостями, за кулисами царило волнение: юные модели JK Club Models из Таллинна и Пярну, а также гости из Тарту - Lana Models и модельная школа из Латвии Babochka Agency - готовились к выходу на подиум.

В этот вечер подиум принадлежал моделям всех возрастов, что подчеркивало разнообразие дизайнерских решений без привязки к стандартным размерам. Юные участники покоряли зрителей искренностью и старанием, заслужив бурные аплодисменты. Начинающие модели демонстрировали высокий уровень дефиле и позирования, а выход опытных манекенщиц стал ярким акцентом шоу - они не уступали молодежи и с легкостью представляли эксклюзивные наряды.

Ведущая вечера Виктория Боргманн не только поддерживала атмосферу праздника, но и знакомила зрителей с дизайнерами и брендами. В этот раз на подиуме были представлены сверкающие украшения Татьяны Террас, этностиль от Олександры Пшоновской, уютные вязаные свитера Татьяны Валуевой, стильный трикотаж Татьяны Стенниковой, воздушные шали Юлии Фурсовой, изысканные вечерние платья Марины Зима-Цахкна, а также коллаборация JuliasBest с Мариной Шульга. Постоянные участники модных показов - Regina Butik и магазин детской одежды Amadeo - вновь представили свои коллекции.

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