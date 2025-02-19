Отец Илона Маска заявил, что миллиардер сам виноват в смерти своего первенца

«Первый ребенок слишком много времени проводил с нянями и умер на попечении няни. Илон убьет меня за эти слова, но я думаю, что это именно так, и это никуда не годится. Они были слишком богаты, у них было слишком много нянь», - заявил он изданию Wide Awake. По словам Маска, у его сына и его первой жены бывшей Джастин Уилсон, у которых есть еще пятеро общих детей - Гриффин, Вивиан, Дженна Кай, Саксон и Дэмиан, - было в общей сложности 12 нянь, когда они развелись.

Всего Маска на данный момент стал отцом 13 детей: шестеро родились в его первом браке с Джастин Уилсон, трое - от топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис, еще трое - от певицы Граймс. О тринадцатом ребенке миллиардера на днях сообщила писательница Эшли Сент-Клер.

В подкасте Маск затронул также несколько других тем. Например, он опроверг слова Маска о том, что над ним издевались в школе, отметив, что это было обычное общение между сверстниками.

Кроме того, Маск усомнился в том, что у его сына синдром Аспергера, в чем ранее признался сам миллиардер. По его словам, до этого момента о его диагнозе он никогда не слышал.

Отношения Илона Маска с отцом всегда были сложными. В интервью миллиардер не раз упрекал его в холодности. Эррол Маск же публично заявлял, что не считает сына успешным, и рекомендовал ему избавиться от лишнего веса.