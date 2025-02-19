Суд вынес решение по делу A$AP Rocky, Рианна расплакалась в суде

Как сообщает издание Daily Mail, в зале суда Рианна не смогла сдержать слез, а сам рэпер после оглашения приговора начал обнимать своих защитников, повторяя: «Спасибо за спасение моей жизни», а после этого бросился к любимой.

Ранее 36-летняя Рианна пришла поддержать исполнителя в суде вместе с двумя их детьми: двухлетним RZA и годовалым Риотом. Провожая рэпера в суд, певица наклонилась к одному из детей и сказала: «Пожелайте папе удачи».

Расследование дела шло с 2021 года: тогда A$AP Rocky арестовали, но отпустили под залог. Так, рэпер поссорился со своим другом Тереллом Эфроном, после чего якобы пришел на встречу с оружием, направил его на Терелла и якобы дважды выстрелил в него. Сам рэпер свою вину отрицал.