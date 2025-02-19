Какую кашу можно есть каждый день: диетологи назвали семь самых полезных круп

Киноа

Киноа - это семена, которые отличаются от других зерновых тем, что они являются полноценным белком, рассказала зарегистрированный диетолог и инструктор по кулинарному искусству Конни Элик. Это означает, что оно содержит все незаменимые аминокислоты, которые нужны организму, но не могут вырабатываться сами. По словам Гнау, в киноа также есть клетчатка, железо, цинк, магний и кальций.

Чтобы получить максимум пользы от киноа, хорошо промойте его перед приготовлением. Это удалит с поверхности зерен горькие на вкус соединения - сапонины, советует Гнау. Сапонины также нежелательны и потому, что они связываются с витаминами и минералами, уменьшая их усвоение, добавила диетолог.

Киноа можно использовать вместо риса, чтобы получить дополнительный белок в блюдах. Эти зерна сочетаются с ягодами, орехами, медом, молоком. Его добавляют в салаты и супы, говорит Элик.

Пшено

Пшено содержит фитохимические вещества, которые помогают иммунной системе бороться с инфекциями, рассказала Элик. Оно также не содержит глютена, благодаря чему является отличным выбором для тех, кто страдает целиакией. Пшено богато витаминами группы В, кальцием и калием, добавила Гнау.

Чтобы усилить вкус пшена, его зерна можно поджарить в сухой кастрюле на среднем огне в течение четырех-пяти минут. По словам Гнау, это создаст насыщенный ореховый вкус. Тогда его следует сварить, как обычно.