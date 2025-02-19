Представляющий Эстонию на Евровидении этой весной Томми Кэш в понедельник вечером посетил передачу Ringvaade. Как и подобает модному артисту, он был одет в юбку от Balenciaga, цены на которую на вторичном рынке достигают нескольких тысяч евро.
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Хочешь одеваться как Томми Кэш? За юбку, которую носил рэпер, придется выложить кругленькую сумму
В выпуске Ringvaade Томми Кэш рассказал ведущему Марко Рейкопу, как старался создать в своем выступлении максимально минималистичное искусство.