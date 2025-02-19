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Хочешь одеваться как Томми Кэш? За юбку, которую носил рэпер, придется выложить кругленькую сумму

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Фото: Kaader ETV saatest "Ringvaade"

Представляющий Эстонию на Евровидении этой весной Томми Кэш в понедельник вечером посетил передачу Ringvaade. Как и подобает модному артисту, он был одет в юбку от Balenciaga, цены на которую на вторичном рынке достигают нескольких тысяч евро.

В выпуске Ringvaade Томми Кэш рассказал ведущему Марко Рейкопу, как старался создать в своем выступлении максимально минималистичное искусство.

«Но ведь ты большой любитель моды, на тебе совершенно новая юбка от Balenciaga», - заметил Марко Рейкоп.

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