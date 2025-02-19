Вчера в Тартуском уездном суде продолжились слушания по делу об обороте наркотических веществ, по которому проходят шесть человек. В ходе заседания один из мужчин дал показания и ответил на вопросы своего адвоката. Житель Тарту, у которого был большой круг друзей, признался, что иногда бесплатно раздавал друзьям кокаин, когда проходила вечеринка. Он не отрицает, что давал кокаин и своей дочери, когда она просила его об этом.
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Мужчина, находящийся под следствием за распространение наркотиков, давал кокаин и своей дочери: «Я сказал ей, чтобы она этого не делала»
Члены наркогруппировки, действовавшей в Тарту, один за другим предстали перед судом и рассказали о своих связях и продажах кокаина. Заседания по этому делу проводятся с 2023 года. «Оно продлится до конца этого года», - говорит один из адвокатов защиты, присутствовавший на слушаниях.