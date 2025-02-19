Мужчина, находящийся под следствием за распространение наркотиков, давал кокаин и своей дочери: «Я сказал ей, чтобы она этого не делала»

Члены наркогруппировки, действовавшей в Тарту, один за другим предстали перед судом и рассказали о своих связях и продажах кокаина. Заседания по этому делу проводятся с 2023 года. «Оно продлится до конца этого года», - говорит один из адвокатов защиты, присутствовавший на слушаниях.

Во вторник суд рассмотрел дело последнего участника группы - Калева Коорта, обвиняемого в незаконном обороте крупных партий наркотических средств и психотропных веществ. По этой же статье обвинения были предъявлены его друзьям и знакомым, которые уже дали показания в суде. Трое мужчин из этой группы также присутствовали на сегодняшнем заседании. Один из них сказал в перерыве, что купил у Калева всего несколько граммов кокаина, но это дорого ему обошлось и даже привело в суд.