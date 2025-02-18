30 августа 2025 года на открытой площадке Wondersala снова пройдет фестиваль Ready Fest. Организаторы обещают, что в этот раз мероприятие будет еще масштабнее, а программа - еще насыщеннее.
НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ На фестивале в Риге ожидается настоящий звездопад
Продажа билетов стартовала сегодня, 18 февраля, в 12:00 на ticketshop. В прошлом году фестиваль собрал более 10 000 человек на открытой площадке Wondersala в Риге. Организаторы обещают, что на этот раз мероприятие будет еще масштабнее. Больше артистов, зон отдыха, фудкорт с разнообразным меню, а так же приятные сюрпризы.
Среди уже объявленных хедлайнеров - NERVY, PORNOFILMY, IC3PEAK, MONETOCHKA и ВЫШЕЛ ПОКУРИТЬ. И это только начало - новые имена будут раскрываться в ближайшее время.
Билеты можно найти ЗДЕСЬ.