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НЕ ПРОПУСТИТЕ! На фестивале в Риге ожидается настоящий звездопад

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Ready Fest 2025
Ready Fest 2025 Фото: Juri Valdmaa

30 августа 2025 года на открытой площадке Wondersala снова пройдет фестиваль Ready Fest. Организаторы обещают, что в этот раз мероприятие будет еще масштабнее, а программа - еще насыщеннее.

Продажа билетов стартовала сегодня, 18 февраля, в 12:00 на ticketshop. В прошлом году фестиваль собрал более 10 000 человек на открытой площадке Wondersala в Риге. Организаторы обещают, что на этот раз мероприятие будет еще масштабнее. Больше артистов, зон отдыха, фудкорт с разнообразным меню, а так же приятные сюрпризы.

Среди уже объявленных хедлайнеров - NERVY, PORNOFILMY, IC3PEAK, MONETOCHKA и ВЫШЕЛ ПОКУРИТЬ. И это только начало - новые имена будут раскрываться в ближайшее время.

Билеты можно найти ЗДЕСЬ.

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