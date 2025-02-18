НЕ ПРОПУСТИТЕ! На фестивале в Риге ожидается настоящий звездопад

Продажа билетов стартовала сегодня, 18 февраля, в 12:00 на ticketshop. В прошлом году фестиваль собрал более 10 000 человек на открытой площадке Wondersala в Риге. Организаторы обещают, что на этот раз мероприятие будет еще масштабнее. Больше артистов, зон отдыха, фудкорт с разнообразным меню, а так же приятные сюрпризы.