Занявший четвертое место на конкурсе Eesti Laul в минувшие выходные Янек выставил на продажу стеклянный куб, в котором он выступал на сцене Unibet arena. «В некоторых местах даже мои отпечатки пальцев еще остались», - говорит музыкант и добавляет, что уже получил несколько предложений.
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НАЛЕТАЙ! ⟩ Финалист Eesti Laul продает стеклянный куб, в котором выступал на конкурсе: в некоторых местах еще остались отпечатки пальцев!
Янек участвовал в конкурсе Eesti Laul с песней Frozen, и важным элементом сценического оформления был именно этот стеклянный куб, внутри которого он исполнил свою композицию.