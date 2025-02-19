НАЛЕТАЙ! Финалист Eesti Laul продает стеклянный куб, в котором выступал на конкурсе: в некоторых местах еще остались отпечатки пальцев!

Занявший четвертое место на конкурсе Eesti Laul в минувшие выходные Янек выставил на продажу стеклянный куб, в котором он выступал на сцене Unibet arena. «В некоторых местах даже мои отпечатки пальцев еще остались», - говорит музыкант и добавляет, что уже получил несколько предложений.