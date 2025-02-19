Мужчина, посетивший в понедельник магазин Maxima в Ласнамяэ, хотел купить свежую рыбу. Однако, по его словам, в начале недели на прилавке лежала только старая рыба. Кроме того, один из сотрудников магазина сказал ему, что свежая рыба поступает в продажу только после того, как распродадут предыдущую партию.
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Мужчина растерянно стоял перед рыбным прилавком: «Неужели по понедельникам нельзя купить свежую рыбу?»
Житель Таллинна посетил в понедельник магазин Maxima XXX на улице Линнамяэ в Ласнамяэ. Он планировал купить рыбу, но не нашел подходящий вариант - рыба показалась ему несвежей. Мужчина спросил у продавца, когда завозят свежую рыбу, но, по его словам, не получил четкого ответа.