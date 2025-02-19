Мужчина растерянно стоял перед рыбным прилавком: «Неужели по понедельникам нельзя купить свежую рыбу?»

Житель Таллинна посетил в понедельник магазин Maxima XXX на улице Линнамяэ в Ласнамяэ. Он планировал купить рыбу, но не нашел подходящий вариант - рыба показалась ему несвежей. Мужчина спросил у продавца, когда завозят свежую рыбу, но, по его словам, не получил четкого ответа.

«Продавец сказал, что свежая рыба поступает во вторник, но он не уверен, что ее сразу выложат на прилавок, потому что старая еще не распродана», - рассказывает житель Таллинна. Тогда он позвонил в службу поддержки клиентов, чтобы уточнить, когда свежая рыба поступит в продажу. «Точного ответа я не получил. Мне просто посоветовали прийти в магазин и посмотреть», - говорит он. «Неужели действительно так, что свежая рыба, поступив в магазин, остается в запасе, пока не раскупят старую?» - задается вопросом покупатель.