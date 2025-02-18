ВИДЕО Авиакатастрофа в Торонто: «Мы висели вверх ногами, как летучие мыши»

Все люди, находившиеся на борту самолета авиакомпании Delta Air Lines, вылетевшего из Миннеаполиса (США), пережили аварию, но до сих пор неясно, почему самолет перевернулся вверх дном. Пристегнутые ремнями безопасности пассажиры говорили, что висели, как летучие мыши, сообщает CNN.