Все люди, находившиеся на борту самолета авиакомпании Delta Air Lines, вылетевшего из Миннеаполиса (США), пережили аварию, но до сих пор неясно, почему самолет перевернулся вверх дном. Пристегнутые ремнями безопасности пассажиры говорили, что висели, как летучие мыши, сообщает CNN.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Авиакатастрофа в Торонто: «Мы висели вверх ногами, как летучие мыши»
По предварительным данным, погибших нет, заявила Delta в вечернем сообщении в понедельник. Как авиакомпания, так и начальник пожарной службы аэропорта Торонто Тодд Айткен отметили, что в результате аварии пострадали 18 человек, которых доставили в местные больницы.