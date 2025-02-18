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ВИДЕО Авиакатастрофа в Торонто: «Мы висели вверх ногами, как летучие мыши»

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Фото статьи
Фото: Geoff Robins / AFP/Scanpix

Все люди, находившиеся на борту самолета авиакомпании Delta Air Lines, вылетевшего из Миннеаполиса (США), пережили аварию, но до сих пор неясно, почему самолет перевернулся вверх дном. Пристегнутые ремнями безопасности пассажиры говорили, что висели, как летучие мыши, сообщает CNN.

По предварительным данным, погибших нет, заявила Delta в вечернем сообщении в понедельник. Как авиакомпания, так и начальник пожарной службы аэропорта Торонто Тодд Айткен отметили, что в результате аварии пострадали 18 человек, которых доставили в местные больницы.

Детская больница Торонто сообщила, что среди пострадавших был ребенок, но его жизни ничего не угрожает. «Мы очень рады, что нет жертв и серьезных травм», - заявила журналистам генеральный директор администрации аэропорта Торонто Дебора Флинт.

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