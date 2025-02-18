Диетологи объяснили, в чем польза авокадо для здоровья

Поддерживает сердце

Еще одна польза авокадо для здоровья связана с сердцем. Для начала, клетчатка и жиры, содержащиеся в этом фрукте, помогают снизить уровень холестерина в крови, который является основным фактором риска развития сердечных заболеваний.

«​Авокадо также содержит фитостеролы, или растительные стеролы, - добавляет Пампер. - Эти вещества, как известно, снижают уровень холестерина в крови и кровяное давление, тем самым защищая сердце».

Как выбрать авокадо в магазине

Спелые авокадо могут быстро испортиться, поэтому купить идеальный плод может быть непросто.

«Если вы хотите использовать его в тот же день, слегка надавите на кожуру, - советует Ванесса Али, магистр кулинарии и доцент Колледжа пищевых инноваций и технологий при Университете Джонсона и Уэльса. - Она должна слегка подаваться на ощупь без кашицы. Цвет также может быть подсказкой. Авокадо Хасс, самый распространенный сорт, темнеет по мере созревания, превращаясь из ярко-зеленого в почти черный».

Кроме того, по ее словам, если вам нужно хранить авокадо, то выбирайте более твердые, с равномерным зеленым цветом и дайте им дозреть при комнатной температуре.

Али советует при покупке удалить небольшую плодоножку в верхней части и проверить мякоть под ней. Если она зеленая, то можно брать, но если она коричневая, то, скорее всего, авокадо перезрел.