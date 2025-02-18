ФОТО Алар Карис поздравил Томми Кэша с победой на эстонском отборе на Евровидение-2025

В прошлую субботу состоялся финал конкурса Eesti Laul, по результатам которого определился представитель Эстонии на Евровидении-2025. Им стал Томми Кэш с песней Espresso Macchiato.

Победителя выбирали по результатам двух туров голосования. В первом туре суммировались результаты жюри и телефонного голосования. В суперфинал по итогам голосования жюри и зрителей вышли Томми Кэш, An-Marlen и Андрей Зевакин вместе со своей девушкой Келли-Каритой.

Победителя Eesti Laul поздравил президент Эстонии Алар Карис. «Поздравляю, Tommy Cash!» - написал Карис на своей странице в Instagram.

К поздравлению была добавлена фотография с одноразовым стаканчиком кофе на салфетке с символикой президентской канцелярии.

«Когда ваш президент понимает это и находится с вами на одной волне»​, - написал пользователь в комментариях под фото.

«​Очень стильно!» - добавил кто-то.

Томми Кэш - один из самых известных и эпатажных рэп-исполнителей Эстонии. Еще в середине января, за месяц до финала конкурса Eesti Laul, на канале Track Star в TikTok он заявил: «Мы едем на Евровидение!»