Предполагаемая мать 13-го ребенка Илона Маска дала первое интервью и заявила, что он заставлял ее скрывать беременность

«Он мне сказал сохранить это в тайне. Сохранить в тайне навсегда. Я была полностью изолирована во время беременности. Все, что я делала раньше, я больше не могла делать. Я ни разу не могла пойти на прогулку со своим ребенком. Я боялась, что кто-то увидит меня», - рассказала Сент-Клер в интервью New York Post. Она также добавила, что Илон Маск снял для нее апартаменты в центре Нью-Йорка, где она могла бы жить, скрывая беременность. Однако ей все же пришлось раскрыть правду, когда таблоид, название которого она не упомянула, начал ей угрожать.