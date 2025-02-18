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Предполагаемая мать 13-го ребенка Илона Маска дала первое интервью и заявила, что он заставлял ее скрывать беременность

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Илон Маск.
Илон Маск. Фото: Nathan Howard

26-летняя детская писательница и активистка Эшли Сент-Клер, которая недавно сообщила, что родила ребенка от 53-летнего Илона Маска, дала первое большое интервью, в котором рассказала, что он заставлял ее скрывать беременность.

«Он мне сказал сохранить это в тайне. Сохранить в тайне навсегда. Я была полностью изолирована во время беременности. Все, что я делала раньше, я больше не могла делать. Я ни разу не могла пойти на прогулку со своим ребенком. Я боялась, что кто-то увидит меня», - рассказала Сент-Клер в интервью New York Post. Она также добавила, что Илон Маск снял для нее апартаменты в центре Нью-Йорка, где она могла бы жить, скрывая беременность. Однако ей все же пришлось раскрыть правду, когда таблоид, название которого она не упомянула, начал ей угрожать.

Также в интервью Сент-Клер рассказала подробности знакомства с основателем SpaceX. Их общение началось с сообщений в соцсети X, которой владеет Маск. «Маск был очень забавным и умным. Все началось с взаимодействия в X, а позже перешло в личные сообщения. Я думала, что это шутка», - отметила писательница. Она подчеркнула, что сейчас миллиардер игнорирует ее и не выходит на связь.

Сейчас вместе с ребенком от Эшли известно о 12 детях Илона Маска. Шестеро родились в его первом браке с Джастин Уилсон (первенец скончался в младенчестве из-за синдрома внезапной детской смерти), трое - от топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис, еще трое - от певицы Граймс.

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