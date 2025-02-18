26-летняя детская писательница и активистка Эшли Сент-Клер, которая недавно сообщила, что родила ребенка от 53-летнего Илона Маска, дала первое большое интервью, в котором рассказала, что он заставлял ее скрывать беременность.
Предполагаемая мать 13-го ребенка Илона Маска дала первое интервью и заявила, что он заставлял ее скрывать беременность
«Он мне сказал сохранить это в тайне. Сохранить в тайне навсегда. Я была полностью изолирована во время беременности. Все, что я делала раньше, я больше не могла делать. Я ни разу не могла пойти на прогулку со своим ребенком. Я боялась, что кто-то увидит меня», - рассказала Сент-Клер в интервью New York Post. Она также добавила, что Илон Маск снял для нее апартаменты в центре Нью-Йорка, где она могла бы жить, скрывая беременность. Однако ей все же пришлось раскрыть правду, когда таблоид, название которого она не упомянула, начал ей угрожать.
on my way to sit at the “cruel kids table” at the evil maga parties pic.twitter.com/oRwMdPwl4p— Ashley St. Clair (@stclairashley) January 28, 2025
Также в интервью Сент-Клер рассказала подробности знакомства с основателем SpaceX. Их общение началось с сообщений в соцсети X, которой владеет Маск. «Маск был очень забавным и умным. Все началось с взаимодействия в X, а позже перешло в личные сообщения. Я думала, что это шутка», - отметила писательница. Она подчеркнула, что сейчас миллиардер игнорирует ее и не выходит на связь.
Сейчас вместе с ребенком от Эшли известно о 12 детях Илона Маска. Шестеро родились в его первом браке с Джастин Уилсон (первенец скончался в младенчестве из-за синдрома внезапной детской смерти), трое - от топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис, еще трое - от певицы Граймс.