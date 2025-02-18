Кейт Миддлтон показала собственные портреты, нарисованные ее детьми: один особенно удивил поклонников

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон опубликовала в Instagram несколько своих портретов, нарисованных ее детьми - Луи, Шарлоттой и Джорджем. По ее словам, рисование вместе с детьми - хороший повод провести время с семьей, а также возможность уже в раннем возрасте начать формировать важные для мальчиков и девочек навыки - социальные и эмоциональные.