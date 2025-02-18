Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон опубликовала в Instagram несколько своих портретов, нарисованных ее детьми - Луи, Шарлоттой и Джорджем. По ее словам, рисование вместе с детьми - хороший повод провести время с семьей, а также возможность уже в раннем возрасте начать формировать важные для мальчиков и девочек навыки - социальные и эмоциональные.
Кейт Миддлтон показала собственные портреты, нарисованные ее детьми: один особенно удивил поклонников
Так, королевские наследники решили создать портреты своей матери. Первым делом Кейт продемонстрировала работы младших - принца Луи и принцессы Шарлотты. Поклонники особенно оценили, что оба выбрали яркие краски. Однако более всего пользователей впечатлил портрет, нарисованный принцем Джорджем, старшим сыном Кейт и Уильяма.
«Произведение принца Джорджа просто потрясающе», «Какой художник принц Джордж!», «Если действительно Джордж нарисовал портрет Кейт, сидящей в кресле, он невероятно талантлив», «Принц Джордж становится очень талантливым художником» - такие комментарии оставляют пользователи под свежим постом в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских.
Кстати, пользователи Сети уверены: свой талант Джордж унаследовал от матери, а потому умоляют Кэтрин показать публике свои работы.