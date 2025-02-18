КТО ЗАПЛАТИТ? Продюсер конкурса Eesti Laul 2025 объясняет, что будет, если Эстония выиграет Евровидение

В прошлую субботу прошел финал Eesti Laul, и стало известно, что Эстонию на Евровидении 2024 представит Томми Кэш. Кармель Килланди, побывавшая в гостях у Retro FM, призналась, что от всей души поддерживает Кэша и ей очень нравится его настрой - ехать за победой.