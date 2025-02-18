В эфире Retro FM побывала руководитель развлекательных программ ETV Кармель Килланди, с которой обсудили, в том числе, что произойдет, если Эстония выиграет Евровидение в этом году.
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КТО ЗАПЛАТИТ? ⟩ Продюсер конкурса Eesti Laul 2025 объясняет, что будет, если Эстония выиграет Евровидение
В прошлую субботу прошел финал Eesti Laul, и стало известно, что Эстонию на Евровидении 2024 представит Томми Кэш. Кармель Килланди, побывавшая в гостях у Retro FM, призналась, что от всей души поддерживает Кэша и ей очень нравится его настрой - ехать за победой.