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КТО ЗАПЛАТИТ? Продюсер конкурса Eesti Laul 2025 объясняет, что будет, если Эстония выиграет Евровидение

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Madis Sinivee

В эфире Retro FM побывала руководитель развлекательных программ ETV Кармель Килланди, с которой обсудили, в том числе, что произойдет, если Эстония выиграет Евровидение в этом году.

В прошлую субботу прошел финал Eesti Laul, и стало известно, что Эстонию на Евровидении 2024 представит Томми Кэш. Кармель Килланди, побывавшая в гостях у Retro FM, призналась, что от всей души поддерживает Кэша и ей очень нравится его настрой - ехать за победой.

«Единственный вариант для Эстонского общественного вещания - это, конечно же, его поддержать», - сказала Килланди, добавив, что если вспомнить 2002 год, то такие масштабные события всегда объединяют людей.

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