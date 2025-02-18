Максим, убивший мужчину на трамвайной остановке в центре Таллинна, после нападения искал информацию о колотых ранах

На протяжении почти всего заседания обвиняемый в убийстве Максим смотрит вниз. Однако он поднимает голову и внимательно следит за происходящим, когда воспроизводят записи с камер, снятые летним вечером прошлого года, когда он нанес ножевые удары молодому человеку на трамвайной остановке на бульваре Мере в Таллинне.