На протяжении почти всего заседания обвиняемый в убийстве Максим смотрит вниз. Однако он поднимает голову и внимательно следит за происходящим, когда воспроизводят записи с камер, снятые летним вечером прошлого года, когда он нанес ножевые удары молодому человеку на трамвайной остановке на бульваре Мере в Таллинне.
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Максим, убивший мужчину на трамвайной остановке в центре Таллинна, после нападения искал информацию о колотых ранах
Так же, как и на состоявшемся в декабре предварительном заседании, обвиняемый в убийстве 34-летний Максим, заходя в зал суда, прикрывал лицо ярко-желтой папкой. Он заметно раздражился, увидев зал, полный камер и журналистов.