ГОРОСКОП НА 19 ФЕВРАЛЯ Тельцы смогут решить финансовые вопросы, а у Львов будет много дел

Вы можете рассчитывать на поддержку и одобрение родственников, их помощь и добрые советы. Любимый человек снисходителен к вашим слабостям, но порой слишком капризен – относитесь к этому с юмором, не нужно делать из мелких недоразумений поводов для ссоры. Хорошо пройдут поездки; творческие натуры найдут вдали от дома новый источник вдохновения.

Дева

День спокойной и плодотворной работы, реализации давних планов и появления новых идей. Ваши обдуманные и осторожные действия принесут ожидаемый результат, а поступки, совершенные под влиянием эмоций, будут способствовать появлению новых возможностей. Некоторая напряженность в деловых отношениях не помешает вам заключить выгодные сделки и обсудить все условия сотрудничества с потенциальными партнерами.

Личные отношения будут складываться наилучшим образом, не исключены приятные сюрпризы. Удачное стечение обстоятельств позволит положить начало многообещающему знакомству, которое в корне изменит личную жизнь одиноких Дев.

Весы

Сегодня у вас будет много работы, но это не повод забывать и о личных делах – день как нельзя лучше подходит для общения с близкими, романтических свиданий, небольших путешествий, которые можно совершить вместе с членами семьи. Вам необходимы положительные эмоции, так не упустите случая получить их, даже если это потребует некоторых усилий и изменений в привычном распорядке дня.