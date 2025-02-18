Меган Маркл показала дочь в рекламе своего бренда

Меган Маркл переименовала свой бренд American Riviera Orchard, выпускающий джемы и кухонные аксессуары, в As ever. По ее словам, это лайфстайл-бренд, который объединит все, что ей близко. В ассортименте появятся новые продукты, но джем останется.

На сайте нового бренда представлены калифорнийские пейзажи, а также снимки самой Меган с трехлетней дочерью Лилибет. Фото смотрите ТУТ!

В промо-ролике Маркл сделала намек на свою жизнь в королевской семье: «Последние несколько лет я не могла делиться с вами таким контентом, но теперь могу».

За последние годы у Меган было немало проектов: подкаст «Архетипы», который закрыли после 13 эпизодов, документальный фильм о поло, несостоявшийся мультсериал и реалити-шоу, снятое в их с принцем Гарри доме. Вскоре на Netflix выйдет ее кулинарное шоу.

Неудачи в бизнесе, по данным СМИ, привели к разногласиям в семье. В последние месяцы все чаще появляются слухи о возможном разводе Маркл и принца Гарри. Однако пара никак не комментирует эту тему, а перед выступлением на «Играх непобежденных» они публично поцеловались, тем самым подогрев интерес к своей личной жизни.