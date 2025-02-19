Возмущенный читатель: почему Maxima отметила эстонским флагом товары, произведенные за границей?

«В преддверии Дня независимости практически все торговые сети Эстонии обязательно выделяют местные товары в своих рекламных брошюрах. Обычно они обозначены государственным флагом Эстонской Республики», - пишет нам Юрий.

Сеть Maxima не исключение, но, по его словам, в этом году это предприятие выделяется на фоне остальных.

«Они добавили намного больше "местных" товаров, которые фактически не являются эстонскими», - говорит Юрий.

Он привел несколько примеров:

Икра трески Lemberg - производитель Германия, поставщик Латвия;

Спред Voimix - производитель Финляндия, поставщик Финляндия;

Куриный рулет Kekava - производитель Латвия, поставщик Латвия;

Копченый окунь - производитель Литва, поставщик не указан;

Индийский орех - производитель Вьетнам, поставщик Эстония.

«Все, конечно, ошибаются и Maxima все-таки литовская компания. Но ведь менеджеры по закупкам и рекламе работают в Эстонии и должны различать товары, а не лепить государственный флаг Эстонии на все подряд», - считает читатель.

Руководитель отдела коммуникаций Maxima Eesti Яника Яаго подтвердила, что в преддверии Дня независимости Эстонии в еженедельном клиентском буклете действительно выделяют отечественную продукцию, отметив ее сине-черно-белым значком.

«К сожалению, из-за человеческой ошибки этот значок оказался и на некоторых зарубежных товарах, где его быть не должно. Хотя перед выпуском буклет проходит многоуровневую проверку, на этот раз ошибки остались незамеченными», - говорит Яаго, принося извенения.

Она также подтвердила, что в цифровую версию буклета уже внесли необходимые исправления.