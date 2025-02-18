«Главная цель – распил бюджета»: Артемий Троицкий порассуждал об «Интервидении»

Недавно в российских СМИ появилась информация, что власти РФ намерены возобновить некогда существовавший в период СССР музыкальный конкурс «Интервидение» вместо Евровидения, куда кроме России в качестве участников будут приглашены и другие дружественные ей страны.

Журналист Артемий Троицкий считает, что главная цель этого конкурса - «распил» бюджета: «Я думаю, что официальная точка зрения на то, зачем нужно "Интервидение" - укрепление отношений между желательными странами, что мы за многополярный мир и прочее. Как это было в советское время, в 70-е и 80-е годы», - говорит Трицкий.

«Главная и основная цель этого мероприятия, я думаю, распил бюджета. И если этим конкурсом "Интервидение" будет заниматься Первый канал, то значительная доля "опилок" от этого достанется именно Первому каналу и его руководству», - заметил он.

Троицкий считает, что так власти РФ хотят отвлечь людей от войны.

«Я полагаю, что из госбюджета на это будет выделено много миллиардов рублей. И процент, как водится, я не знаю, как в нынешней России, но раньше это было не меньше 70 процентов, из них оседает в карманах подрядчиков. Это может быть и телевидение, и московские власти, и акулы шоу-бизнеса», - уверен публицист.

Видео: Интервью с Артемием Троицким