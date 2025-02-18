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ВИДЕО «Никто сегодня не будет работать за тысячу евро»: жители Эстонии возмущены рекламой известного бюро недвижимости

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Фото статьи
Фото: Arvo Meeks

28-летний исполнительный директор бюро Dream Vara Сандерс Скорик опубликовал в соцсетях шуточный ролик, объясняющий, почему важно выбирать профессионального маклера. Однако этим видео он вызвал у многих недовольство.

Не секрет, что многие недовольны маклерскими комиссиями и предпочитают продавать недвижимость самостоятельно. Однако это нередко приводит к серьезным проблемам. Именно поэтому предприниматель и маклер Сандерс Скорик записал обучающее видео, в котором объяснил, почему услуги профессионалов необходимы.

«Сегодня среднее агентство недвижимости в Таллинне берет около трех процентов комиссии за продажу квартиры, дома или другого объекта. Если твоя квартира стоит 200 000 евро, маклер получит 6000 евро за полный цикл работы - от рекламы и поисков клиента до оформления сделки у нотариуса», - рассказывает Скорик, сидя за рулем.

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