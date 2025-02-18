ВИДЕО «Никто сегодня не будет работать за тысячу евро»: жители Эстонии возмущены рекламой известного бюро недвижимости

28-летний исполнительный директор бюро Dream Vara Сандерс Скорик опубликовал в соцсетях шуточный ролик, объясняющий, почему важно выбирать профессионального маклера. Однако этим видео он вызвал у многих недовольство.
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Не секрет, что многие недовольны маклерскими комиссиями и предпочитают продавать недвижимость самостоятельно. Однако это нередко приводит к серьезным проблемам. Именно поэтому предприниматель и маклер Сандерс Скорик записал обучающее видео, в котором объяснил, почему услуги профессионалов необходимы.