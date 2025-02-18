НАСТОЯЩАЯ ПРИНЦЕССА Фристайл-лыжница Келли Силдару отпраздновала день рождения

«Я не знала, что там будет. Боялась, что фильм может передать какой-то посыл неправильно. Но когда посмотрела его впервые, была очень приятно удивлена, хотя тогда он еще не был готов на сто процентов. Думаю, это фильм с очень сильным посланием. В нем моя история рассказана точно», - поделилась Келли.