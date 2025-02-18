Келли Силдару 17 февраля отметила свой 23-й день рождения. По этому случаю она поделилась в соцсетях красивым снимком.
НАСТОЯЩАЯ ПРИНЦЕССА ⟩ Фристайл-лыжница Келли Силдару отпраздновала день рождения
«One year older (год старше - прим. ред.)», - написала Келли Силдару в соцсетях под своим постом.
В комментариях к фото многие поздравили спортсменку. «С днем рождения, принцесса», - написала телеведущая Кейли Сюкияйнен. К поздравлениям также присоединилась блогер Кристина Пяртельпоэг.
Судя по соцсетям, Келли отпраздновала свой день рождения и в компании друзей. Спутница Андрея Зевакина, Келли-Карита, поделилась в Instagram Stories красивым кадром с Силдару, подписав его: «Именинница».
В прошлом году состоялась премьера фильма Келли Силдару «Kelly: чья-то чужая мечта». На премьере Келли призналась, что изначально боялась смотреть его сама.
«Я не знала, что там будет. Боялась, что фильм может передать какой-то посыл неправильно. Но когда посмотрела его впервые, была очень приятно удивлена, хотя тогда он еще не был готов на сто процентов. Думаю, это фильм с очень сильным посланием. В нем моя история рассказана точно», - поделилась Келли.