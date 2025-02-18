Мадонна показала новую серию откровенных кадров

66-летняя американская певица Мадонна опубликовала в Instagram видео без фильтров, на котором она катается по земле, одетая лишь в розовое платье, черные чулки до бедер и туфли на каблуках.

Звезда сцены также показала себя в классическом тренче Burberry и в очках. В частности, Мэдж можно было увидеть, как она пишет слова «До свидания» и «Amore» на бланке. «Bedtime Stories - релиз и винил скоро», - написала артистка, намекая на перезапуск своего трека.

Bedtime Stories - это также шестой студийный альбом Мадонны. Выпущен 25 октября 1994 года лейблами Sire и Warner Bros. На видео бывшая жена Шона Пенна предстала с минимальным макияжем, демонстрируя свою естественную красоту.

Как раз накануне артистка сообщила фанатам о выходе новой пластинки. Она станет сиквелом десятого студийного альбома Мадонны под названием Confessions on a Dance Floor, который вышел 20 лет назад.

«Мой подарок ко Дню святого Валентина для всех моих поклонников - сообщить вам, что я вкладываю всю свою душу в новую музыку и с нетерпением жду момента, когда смогу поделиться ею с вами! Confessions Часть 2», - написала знаменитость.

Новый альбом Мэдж станет первым за более чем 5 лет. Последняя пластинка звезды - Madame X - вышла в 2019 году.