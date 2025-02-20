Двое детей жителя Таллинна ходят в детский сад Kajakas, который вся семья очень любит. Только вот родителей беспокоит безопасность и здоровье детей, потому что здание дошкольного учреждения требует капитального ремонта. Ситуацию прокомментировали Таллиннский департамент образования и Департамент здоровья.
Ян рассказал, что родители всех детей, которые ходят в одну группу с его сыновьями, очень любят детский сад Kajakas и его сотрудников: «Мы все друзья и хотим помочь, чтобы все было хорошо».
Отец семейства отмечает, что его младший ребенок в лучшем случае ходит в сад неделю, а затем две недели лечится дома. Ян уверен, что проблема заключается именно в качестве воздуха в помещениях детского сада.
«Преподаватель эстонского языка тоже опасается за свое и здоровье детей, потому что состояние помещений ужасное», - говорит он.
Встревоженный отец также рассказал о страшной картине, которую однажды увидели сотрудники сада, а после поделились этим и с родителям. «В октябре 2024 года в саду был замечен рой насекомых. Кто знает, что может произойти! Это же отвратительно!» - возмущен он.
Ян признается, что проще было бы все бросить и перевести детей в другой сад, но проблему это не решит. «Мы боремся не только за своих детей. Ведь даже когда наши дети пойдут в школу, в сад придут другие - нельзя это оставлять!» - считает он.
Глава попечительского совета сада Мария Ремизова отмечает, что проблема не решается уже три года.
«В саду протекает крыша, вода капает с потолка и просачивается через перекрытия в помещения. Из-за этого замыкает проводку. Директор безрезультатно ведет переписку с представителями Таллиннского департамента образования, но проблему так и не решили. Сделан проект новой крыши, но финансирование так и не было выделено. В результате был объявлен тендер, выбрали ремонт за 8000 евро, но он не решил проблемы, крыша все еще протекает», - рассказывает она.
По словам Марии, в декабре 2024 года родители направили в Таллиннский департамент образования открытое письмо с просьбой провести экспертизу воздуха на определение спор плесневых грибов.
«Боимся, что из-за постоянной влажности есть возможные очаги плесени в стенах, и дети постоянно этим дышат. В группе участились случаи заболеваний дыхательных путей, протекающих в тяжелой форме, а также аллергических ринитов», - говорит обеспокоенная мать.
Родители не получили ответ на открытое письмо и спустя месяц. Они считают, что Таллиннский департамент образования просто игнорирует их. По словам родителей, директор детского сада Екатерина Арро в течение трех лет также пишет письма о проблеме, но ответов не получает.
«Создается впечатление, что наши дети второго сорта, и их здоровье и самочувствие, а также безопасность среды, в которой они находятся весь день, совсем не интересует Таллиннский департамент образования», - говорит Мария.
Родители также добавляют, что считают ответственным за происходящее в дошкольном учреждении Индрека Тальвинга - главного специалиста общего отдела Таллиннского департамента образования.
Руководитель общего отдела Таллиннского департамента образования Райнер Раннала подтверждает, что состояние здания детского сада Kajakas уже долгое время вызывает беспокойство. «Здание нуждается в полной реконструкции, и мы внесли соответствующее предложение, надеясь получить финансирование при первой возможности», - говорит он.
По словам Раннала, департамент оперативно устранял наиболее серьезные проблемы, включая протечки крыши: «В сотрудничестве с детским садом в последние годы мы ликвидировали различные места протечек в покрытии крыши. Также проводились временные работы - укрытие неплотных систем и конструкций, - чтобы выявить возможные проблемные зоны в плоской крыше».
Раннала подтверждает, что при вскрытии отдельных конструкций были обнаружены серьезные недостатки в ранее сделанной дождевой системе, которая не соответствует требованиям. «Их устранение запланировано на первую половину февраля в сотрудничестве с детским садом, и мы надеемся, что это позволит ликвидировать вызванные системой ливневой канализации протечки в помещениях».
Были ли эти работы проведены - так и неизвестно.
Он добавляет, что на присланных в департамент снимках видны следы прежних повреждений от воды, вызванных неисправностями дождевой системы. «Эти проблемы устраняются по мере необходимости в отдельных зонах. Кроме того, обыкновенные плодовые мушки, которые могут проникать в здания и размножаться там в конце лета, не представляют угрозы», - отмечает он, говоря о наводящем ужас снимке с насекомыми на подоконнике детского сада.
На жалобы родителей об ухудшении здоровья детей ответила руководитель отдела организации образования Таллиннского департамента образования Криста Кеэдус. «По словам директора детского сада Kajakas, посещаемость детей остается выше среднего. Также в детский сад не поступало ни одного медицинского заключения, подтверждающего проблемы со здоровьем, вызванные состоянием здания», - говорит она.
По словам Кеэдус, в январе этого года в детском саду была проведена очистка вентиляционной системы, что способствует улучшению качества воздуха и предотвращению возможных проблем с микроклиматом в помещениях.
«Также важно отметить, что, по данным Департамента здоровья, с начала января заболеваемость гриппом выросла на 39 процентов, причем особенно это затронуло детей в возрасте до семи лет и пожилых людей», - отмечает она.
Руководитель отдела Пыхьяского региона Департамента здоровья Тийа Лухт советует проверить, повредила и загрязнила ли протечка крыши отделку здания или вызвала появление плесневых грибов.
«Если в дошкольном учреждении обнаружена плесень, необходимо провести обработку, так как плесневые грибы вызывают различные проблемы со здоровьем, и в группе риска находятся именно дети, пожилые, люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. При этом проблемы со здоровьем могут проявиться не сразу, а спустя некоторое время», - объясняет Лухт.
Она привела пример некоторых распространенных симптомов, вызываемых плесенью:
- раздражение глаз, носа и горла;
- ощущение сухости кожи и слизистых оболочек;
- покраснение кожи;
- усталость;
- головная боль;
- частые и затяжные простудные заболевания;
- повышенная чувствительность без видимых причин;
- заболевания дыхательных путей: инфекции и симптомы, характерные для астмы, бронхита;
- аллергические реакции: ринит, конъюнктивит, астма.
Лухт подтвердила, что если детский сад находится в ведении Таллиннского департамента образования, учреждение необходимо уведомить о ситуации, чтобы при необходимости заказать соответствующие анализы. Представитель Департамента здоровья подчеркнула, что в их ведомство не поступало обращений по конкретному детскому саду.
Нам также стало известно, что на следующей неделе в Kajakas будут проводить экспертизу качества воздуха, инициаторами которой стали родители детского сада.