Ян рассказал, что родители всех детей, которые ходят в одну группу с его сыновьями, очень любят детский сад Kajakas и его сотрудников: «Мы все друзья и хотим помочь, чтобы все было хорошо».

Отец семейства отмечает, что его младший ребенок в лучшем случае ходит в сад неделю, а затем две недели лечится дома. Ян уверен, что проблема заключается именно в качестве воздуха в помещениях детского сада.

Верхний снимок сделан в 2022 году, нижний - в 2024. Фото: Фото читателя.

«Преподаватель эстонского языка тоже опасается за свое и здоровье детей, потому что состояние помещений ужасное», - говорит он.

Встревоженный отец также рассказал о страшной картине, которую однажды увидели сотрудники сада, а после поделились этим и с родителям. «В октябре 2024 года в саду был замечен рой насекомых. Кто знает, что может произойти! Это же отвратительно!» - возмущен он.

Насекомые, по мнению родителей, появились в саду именно из-за высокой влажности. Фото: Фото читателя.

Ян признается, что проще было бы все бросить и перевести детей в другой сад, но проблему это не решит. «Мы боремся не только за своих детей. Ведь даже когда наши дети пойдут в школу, в сад придут другие - нельзя это оставлять!» - считает он.

Глава попечительского совета сада Мария Ремизова отмечает, что проблема не решается уже три года.