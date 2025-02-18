Депутат Рийгикогу Хендрик Террас и его жена Мария празднуют первую годовщину свадьбы.
МИЛОЕ ВИДЕО ⟩ «Год брака с этой сумасшедшей»: депутат Рийгикогу и его жена празднуют годовщину свадьбы
Хендрик и Мария Террас, поженившиеся в прошлом году в Шведской церкви Святого Михаила, 17 февраля отпраздновали первую годовщину свадьбы.
«Год брака с этой сумасшедшей», - отмечает Хендрик Террас под милым видео, опубликованном в Instagram.
Мария также делится трогательными моментами в соцсетях. Она подчеркивает, что пара вместе и в радости, и в горе: «Пока смех не сведет нас в могилу или кто-то из нас не откажется поделиться кусочком еды», - пишет она под забавным свадебным кадром.
О помолвке пары стало известно в начале февраля прошлого года. А уже через две недели они поженились.
8 июня на свет появилась дочь пары.
«Моя жена - настоящая суперженщина, восхитительный боец и нежная мать. После восьми часов испытаний - крови, пота и слез - она подарила миру нашу прекрасную принцессу Аманду Мию», - сообщил тогда Террас в Instagram.