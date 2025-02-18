На популярном курорте в Португалии туристам грозят огромные штрафы за прогулки в купальниках

Власти курорта в южном регионе Алгарви, который также в последнее время получил репутацию «города вечеринок», выступили с предожением налагать штрафы до 1500 евро на тех, кто бродит по улицам города только в купальниках или плавках. Предложения направлены на сохранение Албуфейры как «мультикультурного, семейного и безопасного направления, которое ценит свое наследие и самобытность», отмечают авторы новых правил.

Городские власти опасаются, что чрезмерная нагота на публике по всему городу может нанести «нежелательный ущерб местному населению и имиджу муниципалитета как туристического направления». Этому предшествоало распространение в Сети вирусных видеороликов восьми британских мужчин, танцующих голыми в баре на главной городской улице Руа-да-Оура.

Кроме того, в представленном документе, который еще должны окончательно утвердить, говорится, что в публичных местах будут запрещены любовные утехи, кемпинг, мочеиспускание и употребление алкоголя.

При этом действие новых правил будет распространятся не только на непосредственно улицы, но и террасы заведений, которые можно увидеть из общественных мест, включая открытые пляжные бары. Это означает, что заведения, которые разрешили такое поведение, также могут быть подвергнуты значительным штрафам.

Стоит отметить, что это уже не первый европейский город, который вводит подобные правила. Ранее к таким мерам прибегли Барселона и Малага (Испания), Дубровник (Хорватия), Ницца (Франция) и Сорренто (Италия).